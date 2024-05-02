Это фиаско, Microsoft: пользователи уходят с Windows 11 на Windows 10

После достижения пика в феврале 2024 года на уровне 28.16%, доля этой операционной системы снизилась ниже 26%.

В апреле текущего года произошло падение на 0.97 процентных пунктов, опустившись до 25.65%. В то же время, Windows 10, напротив, набирает популярность и впервые с сентября 2023 года превысила 70%, достигнув отметки в 70.03%.

Эта тенденция к переходу пользователей обратно на Windows 10 вызывает удивление, особенно учитывая, что подобный отток пользователей обычно происходит после выхода новой версии ОС, как это было с Windows 8 и 8.1.

Отмена Microsoft некоторых ключевых функций в Windows 11, таких как подсистема для Android, и увеличение количества встроенной рекламы, отталкивают пользователей.