Это — фото розничной коробки неанонсированной видеокарты NVIDIA RTX 5080

Хотя дизайн коробки подтверждает использование привычного оформления серии RTX, остается вопрос о его подлинности.

На упаковке указаны технологии, которые выглядят идентично тем, что применялись для RTX 4080 SUPER. Некоторые эксперты предположили, что причиной может быть обыкновенная переработка старого дизайна, так как визуальные элементы не выглядят обновленными.

Несмотря на ожидания относительно новых функций, таких как рендеринг с помощью нейросетей, никаких упоминаний об этом на коробке не обнаружено.