Это они: Google обвинила китайских хакеров в кибератаках на российские госорганы

Вчера в 16:22
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Это они: Google обвинила китайских хакеров в кибератаках на российские госорганыА также на Украину
Специалисты Threat Analysis Group, подразделения Google, специализирующегося на информационной безопасности, обвинили китайских хакеров из кибергруппировки Curious Group в атаках на российские оборонные ведомства, ресурсы МИДа и неназванной логистической компании.
Как сообщается, хакеры из группировки Curious Group работают на китайское правительство. Российским ведомствам и компании они рассылали фишинговые письма с тематикой военной спецоперации на Украине.
При этом Threat Analysis Group рассказали о том, что кроме российских организаций китайские хакеры атаковали компании на Украине и в странах Центральной Азии.