Это они: Google обвинила китайских хакеров в кибератаках на российские госорганы

Как сообщается, хакеры из группировки Curious Group работают на китайское правительство. Российским ведомствам и компании они рассылали фишинговые письма с тематикой военной спецоперации на Украине.

При этом Threat Analysis Group рассказали о том, что кроме российских организаций китайские хакеры атаковали компании на Украине и в странах Центральной Азии.