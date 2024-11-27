Это — прототип так и невыпущенной видеокарты NVIDIA RTX 4090 Ti

Это — прототип так и невыпущенной видеокарты NVIDIA RTX 4090 TiА ведь какой громкий мог получиться релиз...
Устройство было найдено в ящике с компьютерным «хламом», а затем опубликовано на платформе.
Карта впечатляет размерами и весом, её дизайн отличается золотыми элементами и массивным кулером. Адаптер оказался сложнее ранее увиденных прототипов и может включать полноценный GPU.
Интересно, что конструкция включает необычное крепление для VGA и массивный радиатор.
Видеокарта занимает четыре слота расширения и явно предназначена для мощных рабочих станций. Уникальным остаётся то, что прототип оснащён печатной платой, расположенной параллельно материнской.
Хотя карта не была протестирована, её нахождение поднимает вопросы об утечках и неофициальных прототипах.
Reddit-пост о находке вскоре был удалён, однако сообщество успело сохранить фотографии, которые теперь активно обсуждаются.