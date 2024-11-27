Это — прототип так и невыпущенной видеокарты NVIDIA RTX 4090 Ti

Устройство было найдено в ящике с компьютерным «хламом», а затем опубликовано на платформе.

Карта впечатляет размерами и весом, её дизайн отличается золотыми элементами и массивным кулером. Адаптер оказался сложнее ранее увиденных прототипов и может включать полноценный GPU.

Интересно, что конструкция включает необычное крепление для VGA и массивный радиатор.