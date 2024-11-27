Компьютеры
Опубликовано 27 ноября 2024, 08:30
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Это — прототип так и невыпущенной видеокарты NVIDIA RTX 4090 Ti

А ведь какой громкий мог получиться релиз...
Один из пользователей Reddit обнаружил прототип видеокарты NVIDIA RTX 4090 Ti, которая так и не была выпущена.
Это — прототип так и невыпущенной видеокарты NVIDIA RTX 4090 Ti
© Video

Устройство было найдено в ящике с компьютерным «хламом», а затем опубликовано на платформе.

Карта впечатляет размерами и весом, её дизайн отличается золотыми элементами и массивным кулером. Адаптер оказался сложнее ранее увиденных прототипов и может включать полноценный GPU.

Интересно, что конструкция включает необычное крепление для VGA и массивный радиатор.

Это — прототип так и невыпущенной видеокарты NVIDIA RTX 4090 Ti
© VideoCardz.com

Видеокарта занимает четыре слота расширения и явно предназначена для мощных рабочих станций. Уникальным остаётся то, что прототип оснащён печатной платой, расположенной параллельно материнской.

Хотя карта не была протестирована, её нахождение поднимает вопросы об утечках и неофициальных прототипах.

Reddit-пост о находке вскоре был удалён, однако сообщество успело сохранить фотографии, которые теперь активно обсуждаются.

Источник:VideoCardz.com
Автор:Булат Кармак
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