Это вообще законно? 56-ядерный процессор Intel показал впечатляющие 1100 Вт энергопотребления

В качестве «инструмента» для тестов он выбрал Cinebench R23 — пожалуй, эталонный тест производительности компьютерного оборудования. По итогу чип, основанный на архитектуре Golden Cove, набрал около 67 000 баллов в многопоточном режиме.

Данный результат ставит Xeon W9-3495X примерно на один уровень с его конкурентом, 64-ядерным AMD Ryzen Threadripper Pro 5995WX. Правда, у решения от «красных» баллов немного больше — 70 000.

На данный момент Intel просит за свой флагманский процессор 5900 долларов, в то время как цена Threadripper Pro 5995WX от AMD составляет 6500. В то же время энергопотребление Xeon W9-3495X составляет 350 Вт. Правда, стоит отметить, что блогеру удалось достигать в пике потребления на уровне 1100 Вт!

По словам эксперта, проведённые им испытания показали, что Intel всё же догнала своего конкурента на рынке процессоров для рабочих станций. Но анонс нового поколения от AMD во II половине 2023 года вновь может всё изменить.