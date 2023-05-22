Это вообще законно? Новенькая RTX 4050 будет стоить дешевле $170

По его словам, за модель RTX 4050 Ti, оснащённую 8 ГБ видеопамяти, попросят $239. При этом он также не исключает и возможности появления 4 ГБ версии аппарата.

Но куда интереснее ситуация с RTX 4050. По словам всё того же инсайдера, данная модель может быть выпущена с 3 или 6 ГБ видеопамяти. При этом его ценник составит уже $169 и $189 соответственно.

Напомним, что на прошлой неделе NVIDIA уже представила недорогую видеокарту — RTX 4060. Её анонсироваи вместе с другой доступной моделью RTX 4060 Ti, которая получила две модели: на 8 и 16 ГБ.