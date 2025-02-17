Евразийский регулятор раскрыл видеокарты RTX 5050, RTX 5060 и 5060 Ti

Регистрацию подала компания ZOTAC — один из крупных партнёров NVIDIA. Появление RTX 5050 стало неожиданностью, так как NVIDIA ранее отказалась от выпуска настольной RTX 4050, оставив её только в мобильных устройствах.

По слухам, RTX 5050 получит 8 ГБ памяти стандарта GDDR6 или GDDR7, а её стоимость составит менее $300.