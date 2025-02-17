Евразийский регулятор раскрыл видеокарты RTX 5050, RTX 5060 и 5060 Ti

Опубликовано 17 февраля 2025, 10:111 мин.
Евразийский регулятор раскрыл видеокарты RTX 5050, RTX 5060 и 5060 TiМодель RTX 5050 особенно интересна
В базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнаружили видеокарты NVIDIA RTX 5050, RTX 5060 и RTX 5060 Ti.
Регистрацию подала компания ZOTAC — один из крупных партнёров NVIDIA. Появление RTX 5050 стало неожиданностью, так как NVIDIA ранее отказалась от выпуска настольной RTX 4050, оставив её только в мобильных устройствах.
По слухам, RTX 5050 получит 8 ГБ памяти стандарта GDDR6 или GDDR7, а её стоимость составит менее $300.
Документы также указывают, что запуск RTX 5060 Ti и RTX 5060 запланирован на апрель. Напомним, что ранее стало известно, что 20 февраля дебютирует RTX 5070 Ti, а 5 марта выйдет обычная RTX 5070.
RTX 5050, вероятно, появится во II половине 2025 года.