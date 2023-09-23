Европа оштрафовала Intel за монополизм на 376 млн евро

ЕС уже штрафовал Intel в 2009 году за «ряд действий, направленных на исключение конкурентов»; тогда тяжба велась между Intel и AMD, а сумма штрафа составила 1,06 млрд евро. Но в 2022 году штраф отменили.

В данном случае штраф касается действий Intel в сфере использования процессоров на архитектуре х86, потому что компания «участвовала в ряде антиконкурентных практик, направленных на исключение конкурентов с соответствующего рынка в нарушение антимонопольных правил ЕС». В компании подтвердили штраф и отметили, что ЕС возобновил процедуру для определения меньшего штрафа за «ранее установленное предполагаемое злоупотребление».