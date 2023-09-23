Европа оштрафовала Intel за монополизм на 376 млн евро

Европа оштрафовала Intel за монополизм на 376 млн евроЭто продолжение более раннего дела
Еврокомиссия оштрафовала производителя процессоров Intel на 376,3 млн евро за монополизм. Вендора обвинили в нарушении антимонопольного законодательства, к которому привело «злоупотребление доминирующим положением на рынке компьютерных чипов».
ЕС уже штрафовал Intel в 2009 году за «ряд действий, направленных на исключение конкурентов»; тогда тяжба велась между Intel и AMD, а сумма штрафа составила 1,06 млрд евро. Но в 2022 году штраф отменили.
В данном случае штраф касается действий Intel в сфере использования процессоров на архитектуре х86, потому что компания «участвовала в ряде антиконкурентных практик, направленных на исключение конкурентов с соответствующего рынка в нарушение антимонопольных правил ЕС». В компании подтвердили штраф и отметили, что ЕС возобновил процедуру для определения меньшего штрафа за «ранее установленное предполагаемое злоупотребление».