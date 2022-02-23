Компьютеры
Сегодня в 03:00
1 мин.

Facebook начала выполнять российский закон «о приземлении»

А вместе с ней Zoom
Компания Meta Platforms, Inc, ранее Facebook и сервис Zoom Video начали выполнение российского закона «о приземлении». Об этом на сайте Роскомнадзора появилось соответствующее уведомление.
Facebook начала выполнять российский закон «о приземлении»

Отмечается, что Facebook направил заявление на регистрацию личного кабинета на сайте Роскомнадзора, как и положено по закону, но это лишь один из пунктов.

Zoom Video зарегистрировал личный кабинет и сообщил, что работает над формой обратной связи для российских пользователей и открытия в России представительства.

Источник: Москва 24
Новости партнеров
Новости партнеров