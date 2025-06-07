ФБР: более миллиона устройств на Android стали частью ботнета Badbox 2.0

Badbox 2.0 — более серьёзная для детектирования и последствий эволюционировавшая форма вредоносного ПО, обнаруженная в 2023 году. Ботнет скрытно заражает устройства даже в процессе производства или при установке приложений, превращая их в прокси-серверы для злоумышленников.

Это позволяет хакерам осуществлять такие вредоносные действия, как прокси-соединения, рекламное мошенничество и подбор паролей, используя взломанные устройства. О серьёзности проблемы свидетельствуют случаи заражения в 222 странах, причём наибольший процент инфицированных устройств приходится на Бразилию, США, Мексику и Аргентину.

Пользователи неосознанно приносят заражённые устройства в свои дома, оставляя их уязвимыми для эксплуатации злоумышленниками. Поэтому эксперты предупреждают, что если пользователь приобрёл, например, Android-приставку без поддержки Google Play Protect и с неизвестным названием вроде X96, TX 3 mini, MX 10 PRO, Smart_TV, TVBOX, KM1 и т.п., то лучше насторожиться. Особыми приметами заражения устройства ботнетом является присутствие неизвестного магазина приложений, отключённая по умолчанию функция Play Protect, телеприставка изначально предлагала библиотеку бесплатного контента; устройство — продукт непонятного бренда.