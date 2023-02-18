ФБР начало следствие по делу о кибератаке на одну из его компьютерных сетей

23:06, 18 февраля 2023
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ФБР начало следствие по делу о кибератаке на одну из его компьютерных сетейОпределяющих по фото насилие над детьми
Федеральное бюро расследований США начало следствие по «злонамеренному киберинциденту», произошедшему в одной из компьютерных систем ведомства.
Фото: Mob.org
Речь идёт о попытке взлома системы работы с фотографиями, подтверждающими сексуальную эксплуатации детей.
По сообщениям бюро, киберинцидент произошёл в отделнии службы в Нью-Йорке, но носит изолированный характер и уже локализован.