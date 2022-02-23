ФБР обвинило российских хакеров в подготовке атак на американский бизнес и госорганы

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ФБР обвинило российских хакеров в подготовке атак на американский бизнес и госорганыА Россию — в базировании кибергруппировок
Федеральное бюро расследований США в рамках очередного телефонного брифинга, которые ведомство проводит каждые два месяца, предостерегло американский бизнес о готовящихся кибератаках яко,ы российских хакеров.
По словам руководителя отдела по кибербезопасности ФБР Дэвида Ринга, Россия — страна, максимально удобная для ведения киберпреступной деятельности, а также для базирования там соответствующих группировок.
Ринг заявил, что существует высокая опасность того, что российские хакеры намерены атаковать сайты коммерческих компаний и госсектора
Источник: Газета.ru