ФБР обвинило российских хакеров в подготовке атак на американский бизнес и госорганы

По словам руководителя отдела по кибербезопасности ФБР Дэвида Ринга, Россия — страна, максимально удобная для ведения киберпреступной деятельности, а также для базирования там соответствующих группировок.

Ринг заявил, что существует высокая опасность того, что российские хакеры намерены атаковать сайты коммерческих компаний и госсектора