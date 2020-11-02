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Флагманская AMD RX 6800XT значительно отстала от NVIDIA RTX 3080 в играх с новейшей графикой
Но специалисты все же предлагают дождаться появления продукта AMD на рынке
Осень 2020 года запомнится как минимум тем, что сразу два крупнейших производителя представили свои новые флагманские видеокарты. И хоть во время презентации AMD и рассказывала о том, какой прорывной получилась ее новая линейка, реальные тесты показали, что флагманская AMD RX 6800XT значительно отстала от NVIDIA RTX 3080 в играх с новейшей графикой, поддерживающей технологию трассировки лучей.
Так, для начала энтузиасты собрали воедино имеющиеся данные о количестве ядер для обработки трассировки в каждой актуальной модели видеокарт от обоих производителей. И если в RX 6800XT насчитывается 72 таких ускорительных блоков, то у NVIDIA RTX 3080 их примерно столько же - 68:
Но это все на бумаге. На деле же, после прохождения тестов, было проведено сравнение показателей, приведенных самой AMD с тем, что показывают реальные тесты RTX 3080. И если RX 6800XT в Procedural Geometry с использованием Microsoft DXR SDK продемонстрировала 471 кадр/сек, то RTX 3080 показала все 630 кадров/сек. Таким образом, по словам энтузиастов, решение от NVIDIA обогнало конкурента примерно на 33%.