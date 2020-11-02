Флагманская AMD RX 6800XT значительно отстала от NVIDIA RTX 3080 в играх с новейшей графикой

Но это все на бумаге. На деле же, после прохождения тестов, было проведено сравнение показателей, приведенных самой AMD с тем, что показывают реальные тесты RTX 3080. И если RX 6800XT в Procedural Geometry с использованием Microsoft DXR SDK продемонстрировала 471 кадр/сек, то RTX 3080 показала все 630 кадров/сек. Таким образом, по словам энтузиастов, решение от NVIDIA обогнало конкурента примерно на 33%.