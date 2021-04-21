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Флагманская видеокарта NVIDIA RTX 3080 Ti с защитой от майнинга окажется дороже ожидаемого
Причём заметно дороже
Несколько дней назад стало известно, что стоимость новой флагманской видеокарты NVIDIA RTX 3080 Ti составит 1000 долларов (76,4 тыс рублей). Но, как оказалось, ждать стоит совсем иных, более высоких цен.
Так, если верить свежим данным инсайдеров, видеокарта со встроенной защитой от майнинга обойдётся как минимум в 1199 долларов (91,6 тыс рублей), передаёт ITHome. При этом стоит понимать, что это рекомендованная NVIDIA цена.
С учётом ажиотажа на рынке из-за перекупов и майнеров, специалисты предсказывают новинке цену как минимум в 1500 долларов (114,6 тыс рублей). И это несмотря на то, что, в теории, видеоадаптер не предназначен для майнинга вовсе.
Напомним, что анонимные источники завяляют, что RTX 3080 Ti получит графический процессор GA102-202/302 с 10 240 ядрами CUDA. Количество видеопамяти в аппарате ожидается 12 ГБ, в то время как шина памяти будет 384-битной.