Флагманская видеокарта NVIDIA RTX 3080 Ti с защитой от майнинга окажется дороже ожидаемого

Так, если верить свежим данным инсайдеров, видеокарта со встроенной защитой от майнинга обойдётся как минимум в 1199 долларов (91,6 тыс рублей), передаёт ITHome. При этом стоит понимать, что это рекомендованная NVIDIA цена.

С учётом ажиотажа на рынке из-за перекупов и майнеров, специалисты предсказывают новинке цену как минимум в 1500 долларов (114,6 тыс рублей). И это несмотря на то, что, в теории, видеоадаптер не предназначен для майнинга вовсе.

Напомним, что анонимные источники завяляют, что RTX 3080 Ti получит графический процессор GA102-202/302 с 10 240 ядрами CUDA. Количество видеопамяти в аппарате ожидается 12 ГБ, в то время как шина памяти будет 384-битной.