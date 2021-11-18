Флагманская видеокарта RTX 3070 получила улучшенное двустороннее охлаждение

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Флагманская видеокарта RTX 3070 получила улучшенное двустороннее охлаждениеИ осталась максимально близкой к Founders Edition от NVIDIA
Пока многие геймеры не могут получить хотя бы какую-то модель видеокарты линейки Ampere, китайские производители продолжают экспериментировать с её отдельными моделями.
Так, например, стало известно, что Colorful выпустил кастомизированную серию видеокарт RTX 3070. Её отличительной особенностью стало продвинутое двустороннее охлаждение.
Назвать серию решили iGame Customization, а вошли в неё всего две модели: RTX 3070 Ti и RTX 3070.
Сообщается, что обе видеокарты прямо «из коробки» разогнаны до 1800 МГц (+1,7%) и 1785 МГц (+3,5%) соответственно. С одной стороны, это достаточно слабый показатель «прокачки» видеокарты на фоне куда более серьёзных результатов энтузиастов. С другой, как оказалось, находится немало пользователей, желающих получить разгон именно такого уровня.
Отметим, что кроме разгона и продвинутого охлаждения, iGame Customization ничем не отличается от эталонного NVIDIA Founders Edition.
Источник: Wccftech