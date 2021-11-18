Флагманская видеокарта RTX 3070 получила улучшенное двустороннее охлаждение

Сообщается, что обе видеокарты прямо «из коробки» разогнаны до 1800 МГц (+1,7%) и 1785 МГц (+3,5%) соответственно. С одной стороны, это достаточно слабый показатель «прокачки» видеокарты на фоне куда более серьёзных результатов энтузиастов. С другой, как оказалось, находится немало пользователей, желающих получить разгон именно такого уровня.

Отметим, что кроме разгона и продвинутого охлаждения, iGame Customization ничем не отличается от эталонного NVIDIA Founders Edition.