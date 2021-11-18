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Флагманская видеокарта RTX 3070 получила улучшенное двустороннее охлаждение

И осталась максимально близкой к Founders Edition от NVIDIA
Пока многие геймеры не могут получить хотя бы какую-то модель видеокарты линейки Ampere, китайские производители продолжают экспериментировать с её отдельными моделями.
Флагманская видеокарта RTX 3070 получила улучшенное двустороннее охлаждение

Так, например, стало известно, что Colorful выпустил кастомизированную серию видеокарт RTX 3070. Её отличительной особенностью стало продвинутое двустороннее охлаждение.

Назвать серию решили iGame Customization, а вошли в неё всего две модели: RTX 3070 Ti и RTX 3070.

Флагманская видеокарта RTX 3070 получила улучшенное двустороннее охлаждение

Сообщается, что обе видеокарты прямо «из коробки» разогнаны до 1800 МГц (+1,7%) и 1785 МГц (+3,5%) соответственно. С одной стороны, это достаточно слабый показатель «прокачки» видеокарты на фоне куда более серьёзных результатов энтузиастов. С другой, как оказалось, находится немало пользователей, желающих получить разгон именно такого уровня.

Отметим, что кроме разгона и продвинутого охлаждения, iGame Customization ничем не отличается от эталонного NVIDIA Founders Edition.

Источник: Wccftech
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