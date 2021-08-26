Флагманская видеокарта RTX 3090 выйдет в улучшенном варианте Super

По данным интернет-инсайдеров, уже совсем скоро «зелёные» могут представить новую модель — RTX 3090 Super, которая, по сути, является ускоренным вариантом базовой 3090-й. Как пишет VideoCardz.com, новинку оснастят GPU GA102 с 10 752 ядрами CUDA. Для сравнения, у обычной NVIDIA RTX 3090 активны «всего лишь» 10 496 ядер.

Ожидается, что показатель TDP грядущей новинки составит 400 Вт. При этом далеко не факт, что компания решится увеличить объём видеопамяти с обновлением.

Также не совсем понятно, какой смысл выпускать Super-версию флагмана, если даже между RTX 3090 и RTX 3080 не столь велика разница в производительности. И это при большой разнице в количестве ядер CUDA.