Флагманская видеокарта RTX 5090 загорелась во время игры

Стоимость это модели на российском рынке около 250 тысяч рублей. Судя по опубликованным фото, загорелась печатная плата.

По свидетельству пользователя, в ходе игры в Battlefield 6 экран монитора внезапно перестал функционировать, после чего в корпусе системного блока возникли пламя и характерный запах гари. В результате были повреждены материнская плата, SSD и система охлаждения. Возгорание продолжалось примерно 10 секунд.

Как сообщает источник, предварительная оценка видеокарты указывает на локализацию очага возгорания в области элементов питания видеокарты. Причиной может быть короткое замыкание, хотя владелец ПК утверждает, что использовал пониженное напряжение. Также возможно, что сбились параметры электропитания, и это могло привести к неисправности.