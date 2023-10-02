Флагманские модели видеокарт NVIDIA оказались в дефиците в Японии из-за покупательского бума

Отметим, что на сегодняшний день NVIDIA RTX 4090 всё ещё остаётся одним из самых популярных выборов среди высококлассных графических карт. Спрос на модель достиг рекордных значений, но актуальные запасы не могут удовлетворить его.

Все модели RTX 4090, даже те, что стоят около $1670, носят лишь статус «в ожидании доставки». Многие магазины предполагают, что происходящее может быть мировым дефицитом. Но, справедливости ради, в других регионах, таких как США и Европа, RTX 4090 всё ещё находятся в свободном доступе.

Что интересно, похожая ситуация и в случае с NVIDIA RTX 4080 — японцы также испытывают дефицит модели, несмотря на то, что она не является наилучшим выбором для геймеров с точки зрения соотношения цены и качества.