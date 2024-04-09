Флагманские видеокарты NVIDIA RTX 50XX выйдут в IV квартале 2024 года

Ожидается, что NVIDIA в очередной раз сосредоточится на выпуске топовых моделей, а первым релизом станет RTX 5090, после которого выйдет уже RTX 5080.

Запуск видеокарт в IV квартале 2024 года выгоден партнерам компании, так как позволит расширить поставки и повлияет на рост средней цены продажи (ASP), побуждая пользователей обновлять свои системы.

Ранее ходили слухи, что NVIDIA готовит два флагманских чипа для серии RTX 50ХХ с кодовыми именами GB202 и GB203.

Первый может стать основой для RTX 5090, в то время как второй, предположительно, будет использован в RTX 5080. Оба чипа получат новейшую память GDDR7 с интерфейсом до 512 бит.