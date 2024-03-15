Флагманский 24-ядерный процессор Intel Core i9-14900KS разогнали до рекордных 9.1 ГГц

Это на 73 МГц больше, чем предыдущий рекорд, установленный в октябре 2023 года.

Для достижения такого результата потребовалась материнская плата ROG Maximus Z790 Apex Encore и система охлаждения на жидком азоте. CPU работал при напряжении 1.85 В, а его температура опустилась до -231 °C.

Помимо рекорда частоты, оверклокерам Asus ROG удалось установить еще три рекорда: в тестах PiFast (6.79 с), SuperPI 1M (3.768 с) и PYPrime 32B (97.596 с).

Разгон процессора — это не только способ продемонстрировать его потенциал, но и возможность получить дополнительную производительность. В данном случае, разгон Core i9-14900KS позволил ему продемонстрировать феноменальные результаты в бенчмарках.