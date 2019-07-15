Флагманский процессор AMD оказался быстрее Intel на четверть

Помимо того, что бенчмарк поставил новый процессор от AMD на первое место в общем рейтинге, он также подтвердил и его основные характеристики. Как и ожидалось, у разработки от AMD целых 64 физических ядра, которые с помощью технологии многопоточности превращаются в 128 ядра виртуальных. Это в целых два раза больше, чем у его же предшественника — Epyc 7601! Минимальная частота работы центрального процессора составляет 1,47 ГГц, а максимальная — 3,35 ГГц.