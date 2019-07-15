Флагманский процессор AMD оказался быстрее Intel на четверть

Помимо того, что бенчмарк поставил новый процессор от AMD на первое место в общем рейтинге, он также подтвердил и его основные характеристики. Как и ожидалось, у разработки от AMD целых 64 физических ядра, которые с помощью технологии многопоточности превращаются в 128 ядра виртуальных. Это в целых два раза больше, чем у его же предшественника — Epyc 7601! Минимальная частота работы центрального процессора составляет 1,47 ГГц, а максимальная — 3,35 ГГц.
По остальным характеристикам картина примерно следующая: объем кэш-памяти второго уровня составил 32 МБ, а третьего уровня — 256 МБ. Еще в процессоре имеется восьмиядерный контроллер оперативной памяти и поддержка 128 линий шины PCIe 4.0. Требования к теплоотводу процессора, несмотря на казалось бы заметное увеличение ядер, остановилось на уровне в 200 Вт. Это всего лишь на 20 Вт больше, чем было у его предшественника — уже упомянутого Epyc 7601.