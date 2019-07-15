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Компьютеры
Сегодня 07:07

Флагманский процессор AMD оказался быстрее Intel на четверть

Но его пока даже официально не представили
Все еще не представленный официально 64-ядерный процессор от AMD показался в свежем рейтинге Processor Arithmetic от бенчмарка SiSoftware. И что самое интересное, процессор не просто показался, а прямо-таки ворвался в рейтинг — AMD Epyc 7702P моментально взял первое место, оторвавшись далеко вперед от прежнего лидера — 28-ядерного Intel Xeon W-3175X.

Помимо того, что бенчмарк поставил новый процессор от AMD на первое место в общем рейтинге, он также подтвердил и его основные характеристики. Как и ожидалось, у разработки от AMD целых 64 физических ядра, которые с помощью технологии многопоточности превращаются в 128 ядра виртуальных. Это в целых два раза больше, чем у его же предшественника — Epyc 7601! Минимальная частота работы центрального процессора составляет 1,47 ГГц, а максимальная — 3,35 ГГц.

По остальным характеристикам картина примерно следующая: объем кэш-памяти второго уровня составил 32 МБ, а третьего уровня — 256 МБ. Еще в процессоре имеется восьмиядерный контроллер оперативной памяти и поддержка 128 линий шины PCIe 4.0. Требования к теплоотводу процессора, несмотря на казалось бы заметное увеличение ядер, остановилось на уровне в 200 Вт. Это всего лишь на 20 Вт больше, чем было у его предшественника — уже упомянутого Epyc 7601.

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