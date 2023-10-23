Флагманский процессор Intel Core i9-14900K разогнали до 8 ГГц и добились в новенькой СS2 безумных 1300 FPS

Эксперимент был проведён в рамках мероприятия SXSW Sydney, где команда использовала жидкий азот для достижения таких высоких частот.

Процессор Intel Core i9-14900K по умолчанию имеет турбо-частоту 6 ГГц, но благодаря усилиям TeamAU и использованию жидкого азота, удалось достичь отметки в 8 ГГц.

Это позволило процессору выдавать более 1300 кадров в секунду в игре Counter Strike 2, что является впечатляющим результатом, даже несмотря на то, что проект не является особо требовательным к ресурсам системы.

Роджер Чандлер, вице-президент и генеральный менеджер Enthusiast PC и Workstation в Intel, лично принял участие в эксперименте, добавив жидкий азот в тестовую систему. Это подчёркивает важность и интерес компании к сообществу оверклокеров и их достижениям.

Эксперимент TeamAU показывает потенциал процессоров Intel нового поколения в плане разгона и игровой производительности. Будет интересно увидеть, какие ещё результаты смогут достичь энтузиасты в будущем с использованием процессоров Raptor Lake Refresh.