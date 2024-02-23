Флагманский процессор Intel Core i9-14900KS можно будет модифицировать без потери гарантии

Опубликовано 23 февраля 2024, 07:04
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Флагманский процессор Intel Core i9-14900KS можно будет модифицировать без потери гарантииЛюбители экстремального разгона ликуют!
Intel, возможно, готовит настоящий подарок энтузиастам – флагманский процессор Core i9-14900KS, который, по слухам, не только станет самым высокочастотным чипом компании (6,2 ГГц!), но и позволит владельцам без потери гарантии скальпировать его.
Инсайдер Moore's Law Is Dead, известный своей точной информацией, делится интригующими подробностями.
По его данным, новинка получит не только рекордную частоту, но и возможность снятия теплораспределительной крышки. Раньше такая модификация аннулировала гарантию, но Intel, возможно, решила пойти навстречу любителям «поковыряться» в своих чипах.
Стоит отметить, что слухи о скальпировании могут быть связаны с проблемами охлаждения 6.2-гигагерцового монстра. Возможно, именно скальпирование станет ключом к достижению заявленной частоты.
Пока вся информация остается на уровне слухов, но MLID имеет хорошую репутацию и редко ошибается. Официального подтверждения от Intel пока нет, но интрига уже закручена!