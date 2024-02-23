Флагманский процессор Intel Core i9-14900KS можно будет модифицировать без потери гарантии

Инсайдер Moore's Law Is Dead, известный своей точной информацией, делится интригующими подробностями.

По его данным, новинка получит не только рекордную частоту, но и возможность снятия теплораспределительной крышки. Раньше такая модификация аннулировала гарантию, но Intel, возможно, решила пойти навстречу любителям «поковыряться» в своих чипах.

Стоит отметить, что слухи о скальпировании могут быть связаны с проблемами охлаждения 6.2-гигагерцового монстра. Возможно, именно скальпирование станет ключом к достижению заявленной частоты.

Пока вся информация остается на уровне слухов, но MLID имеет хорошую репутацию и редко ошибается. Официального подтверждения от Intel пока нет, но интрига уже закручена!