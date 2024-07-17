Флагманский процессор Intel Core Ultra 9 285K потянет работу на частоте 5.7 ГГц

Этот чип станет самым мощным в линейке Arrow Lake-S.

Процессор Intel Core Ultra 9 285K включает 8 производительных ядер Lion Cove и 16 энергоэффективных ядер Skymont. Кроме того, за графику отвечает встроенный модуль Arc Xe-LPG, обещающий высокую производительность.

Если информация о частоте в 5.7 ГГц подтвердится, это будет на 300 МГц ниже, чем у текущего флагмана Intel Core i9-14900K. Однако частота энергоэффективных ядер нового процессора будет составлять до 4.7 ГГц, что на 300 МГц выше, чем у i9-14900K.

Также известно, что Intel Core Ultra 9 285K будет иметь 24 ядра и 24 потока при TDP в 125 Вт.