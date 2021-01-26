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Флагманским видеокартам NVIDIA и AMD предсказали подорожание
Что самое неприятное, произойти это должно уже в самое ближайшее время
Некоторое время назад начался рост стоимости бюджетных видеокарт. В сети было немало слухов о том, с чем это может быть связано. Но куда важнее того, с чем это связано, то, что согласно последним данным, цена вырастет и на более дорогие видеоускорители, в том числе и флагманские решения от NVIDIA и AMD.
Если верить данным интернет-инсайдеров, знакомых с ситуацией, уже в феврале 2021 нас ждёт второй этап подорожания, пишет MyDrivers. На этот раз пользователи столкнутся с увеличением цены на видеокарты NVIDIA Ampere и новейшие AMD RX 6000-й серии.
В Китае, например, процесс запустится после местного Нового года, в то время как остальной мир может столкнуться с проблемой чуть позже. Но инсайдеры уверяют, что цены точно повысятся. К сожалению, на данный момент нет никакой информации, как сильно изменится стоимость видеокарт.