Флагманским видеокартам NVIDIA и AMD предсказали подорожание

Если верить данным интернет-инсайдеров, знакомых с ситуацией, уже в феврале 2021 нас ждёт второй этап подорожания, пишет MyDrivers. На этот раз пользователи столкнутся с увеличением цены на видеокарты NVIDIA Ampere и новейшие AMD RX 6000-й серии.

В Китае, например, процесс запустится после местного Нового года, в то время как остальной мир может столкнуться с проблемой чуть позже. Но инсайдеры уверяют, что цены точно повысятся. К сожалению, на данный момент нет никакой информации, как сильно изменится стоимость видеокарт.