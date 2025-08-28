Флагманскую мышь Logitech MX Master 4 с датчиком 8000 DPI и автономностью 70 дней покажут в сентябре

MX Master 4 оснащена аккумулятором на 500 мАч, обеспечивающим до 70 дней автономности. Как и раньше, мышь можно подключать через Bluetooth или комплектный адаптер Logi Bolt и использовать сразу с несколькими устройствами.

Новинка весит 150 граммов, выйдет в графитовом и светло-сером цветах и будет стоить около €130 евро в Европе (примерно $130 в США).