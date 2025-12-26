Флешка, жёсткий диск, DVD, SSD: где безопаснее всего хранить домашние фото и видео

Флешка. Она удобная, но плохо подходит для длительного хранения данных. Если долго не пользоваться флешкой, то файлы начнут повреждаться. Лучше всего использовать такой накопитель для временного хранения фото и видео или для переноса файлов.

DVD-диски. Со временем такие диски стареют и слой с данными у них разрушается. Всего через 5-10 лет диск может читаться с ошибками или не читаться совсем. Ещё одна проблема - отсутствие в современных компьютерах DVD-приводов.