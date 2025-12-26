Флешка, жёсткий диск, DVD, SSD: где безопаснее всего хранить домашние фото и видео

Флешка, жёсткий диск, DVD, SSD: где безопаснее всего хранить домашние фото и видеоУниверсального ответа на этот вопрос нет
Флешка. Она удобная, но плохо подходит для длительного хранения данных. Если долго не пользоваться флешкой, то файлы начнут повреждаться. Лучше всего использовать такой накопитель для временного хранения фото и видео или для переноса файлов.
DVD-диски. Со временем такие диски стареют и слой с данными у них разрушается. Всего через 5-10 лет диск может читаться с ошибками или не читаться совсем. Ещё одна проблема - отсутствие в современных компьютерах DVD-приводов.
Жёсткий диск. Речь идёт именно о внешнем накопителе. Он подходит для хранения архива, но пользоваться им нужно аккуратно. Нельзя ронять, трясти, класть во влажные места.
SSD. Как и в случае с флешкой, после длительного неиспользования информация в SSD может теряться. При этом такой накопитель отлично подойдёт для работы, монтажа видео.
Если выбирать что-то одно из перечисленных выше вариантов, то это будет внешний жёсткий диск. Он обеспечивает неплохой баланс между надёжность, ценой и доступностью. При этом важно хранить копии семейного архива минимум на двух носителях и желательно в разных местах.