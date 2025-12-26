Компьютеры
Опубликовано 26 декабря 2025, 13:30
1 мин.

Флешка, жёсткий диск, DVD, SSD: где безопаснее всего хранить домашние фото и видео

Универсального ответа на этот вопрос нет
Домашние снимки и видео - это память, которую хочется сохранить надолго. Но какой накопитель лучше всего для этого подойдёт?
Флешка, жёсткий диск, DVD, SSD: где безопаснее всего хранить домашние фото и видео
© Ferra.ru

Флешка. Она удобная, но плохо подходит для длительного хранения данных. Если долго не пользоваться флешкой, то файлы начнут повреждаться. Лучше всего использовать такой накопитель для временного хранения фото и видео или для переноса файлов.

DVD-диски. Со временем такие диски стареют и слой с данными у них разрушается. Всего через 5-10 лет диск может читаться с ошибками или не читаться совсем. Ещё одна проблема - отсутствие в современных компьютерах DVD-приводов.

Флешка, жёсткий диск, DVD, SSD: где безопаснее всего хранить домашние фото и видео
© Ferra.ru

Жёсткий диск. Речь идёт именно о внешнем накопителе. Он подходит для хранения архива, но пользоваться им нужно аккуратно. Нельзя ронять, трясти, класть во влажные места.

SSD. Как и в случае с флешкой, после длительного неиспользования информация в SSD может теряться. При этом такой накопитель отлично подойдёт для работы, монтажа видео.

Если выбирать что-то одно из перечисленных выше вариантов, то это будет внешний жёсткий диск. Он обеспечивает неплохой баланс между надёжность, ценой и доступностью. При этом важно хранить копии семейного архива минимум на двух носителях и желательно в разных местах.