Фото неанонсированной NVIDIA RTX 4060 впервые опубликовали

Судя по снимкам, новинка будет занимать всего два слота расширения в корпусе ПК. Это объединяет модель с некоторыми другими эталонными видеокартами линейки Ada Lovelace.

На лицевой стороне карты можно заметить характерную надпись «RTX 4060». При этом сам инсайдер допускает, что на фото может быть RTX 4060 Ti. При этом вполне вероятно, что на фотографиях изображена инженерная версия адаптера.