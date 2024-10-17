FullHD больше не «народное» разрешение для мониторов. Его место занял 2K

Сегодня его место заняло разрешение QHD (2560 × 1440) или 2K. Эксперты из XDA отмечают несколько ключевых причин такого перехода.

Во-первых, современные видеокарты легко справляются с играми на 1440p, обеспечивая более 60 кадров в секунду в большинстве проектов. Во-вторых, цена на IPS- и VA-панели с таким разрешением значительно снизилась, что делает их доступными для массового потребителя.

Кроме того, 2K-мониторы обычно обладают высокой частотой обновления и точной цветопередачей, что добавляет удобства как в играх, так и в работе.

Оптимальная плотность пикселей, особенно на экранах до 30 дюймов, делает 1440p идеальным выбором — пиксельная сетка практически незаметна.