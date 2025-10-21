Функция разгона 200S Boost не помогла Intel Core Ultra 9 285K обойти AMD в играх

Даже в Cyberpunk 2077 и Counter-Strike 2 разница составила 42% и 52% соответственно. В среднем Ryzen 7 9800X3D опережает Core Ultra 9 285K на 30–35%, а технология 200S Boost не дала заметного прироста.

В некоторых проектах, вроде The Last of Us Part II, разгон вовсе не повлиял на результаты.