G.Skill представила 256 ГБ DDR5-оперативки с частотой до 6000 МТ/с и таймингами CL32

Флагманский набор включает четыре модуля по 64 ГБ (всего 256 ГБ) с частотой 6000 МТ/с и низкими таймингами CL32-44-44-96. Он поддерживает профиль разгона AMD EXPO и оптимизирован под платформу AM5.

Модули будут доступны в сериях Trident Z5 RGB, Trident Z5 Neo RGB и Flare X5. Также компания представила 128 ГБ-комплект (2 × 64 ГБ) с аналогичной частотой и совместимостью с Intel-платформой через XMP 3.0 — для ИИ-задач и продвинутого монтажа.

Новинки сочетают высокую ёмкость, быструю работу и низкие задержки. Они уже начали поступать к дистрибьюторам по всему миру, но цены пока не раскрыты.

Ранее G.Skill выпустила и более быстрые модули — до 8000 МТ/с, продолжая конкурировать за лидерство в сегменте высокоскоростной DDR5.