GALAX представила «дефорсированную» видеокарту RTX 3050 6 ГБ

Габариты карты составляют 169 мм x 69 мм x 34 мм. Она оснащена двумя вентиляторами диаметром 4 см, белой печатной платой, белым вентиляционным кожухом и не имеет задней панели. Также предусмотрены ребра из прессованного алюминия для эффективного охлаждения.

По характеристикам видеокарта оборудована 2304 ядрами CUDA, частотой 14 Гбит/с и энергопотреблением 70 Вт, а также тактовой частотой 1470 МГц, с возможностью повышения до 1485 МГц с использованием программного обеспечения Xtreme Tuner Plus.

Что касается интерфейсов, замечено, что у карты есть 2 порта HDMI 2.1 и 2 порта DP 1.4.