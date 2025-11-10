GCC-компилятор подтвердил: AMD Zen 6 получит улучшенную работу с ИИ

Согласно сливу, будущие CPU AMD будут поддерживать наборы инструкций AVX-512 FP16, AVX_IFMA, AVX_NE_CONVERT и VNNI INT8, что напрямую указывает на улучшенную производительность при вычислениях ИИ и машинном обучении.

Эти инструкции позволят Zen 6 быстрее обрабатывать тензорные операции и выполнять смешанные вычисления FP16/INT8, что особенно важно для нейросетей и ускорения инференса без специализированных GPU.

Архитектура Zen 6, по данным инсайдеров, ляжет в основу серверных чипов EPYC Venice (до 256 ядер и 1 ТБ L3 кэша) и клиентских решений — Olympic Ridge, Medusa Point и Gator Range.

Производство чипов запланировано на техпроцессы TSMC N2P и N3P, а первые анонсы ожидаются на CES 2026.