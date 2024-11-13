Geekbench 6 раскрыл мощность встроенной графики Intel Arrow Lake-H

Arc 130T, основанный на архитектуре Xe-LPG+, набрал 33 508 баллов в OpenCL-тесте, превзойдя Arc 140V с 8 Xe2-ядрами, набравший около 27 109 баллов. Это делает новый iGPU на 24% мощнее, что особенно впечатляет для чипа с 7 Xe-ядрами.

Сравнение с конкурентами также показало, что iGPU Arrow Lake-H уступает Radeon 890M, набравшему 37 804 балла. Однако производительность все равно значительно выше по сравнению с предыдущими графическими решениями Intel.

Кроме того, CPU Intel Core Ultra 225H, оснащенный 4 производительными и 10 эффективными ядрами, показал 2547 баллов в одноядерном и 12 448 в многоядерном тестах, превзойдя показатели Intel Core Ultra 5 155H.