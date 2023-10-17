Geekbench раскрыл характеристики и мощность нового процессора Intel Core Ultra 9 185H

Это первое появление процессора «на публике». Запуск новинки ожидается 14 декабря.

Согласно утечке, модель Core Ultra 9 185H будет оснащена 16 ядрами и 22 потоками, а также сможет разгоняться до 5,1 ГГц. Эти данные совпадают с ранее появившимися слухами после анонса Intel о предстоящем изменении бренда процессоров Core.

Тестирование чипа провели на старой версии программы — Geekbench V5.4. В результате теста процессор показал одноядерный результат от 1773 до 1849 баллов и многоядерный от 9787 до 9832 баллов, что немного уступает высокопроизводительным процессорам AMD и самой Intel.

Следует отметить, что, несмотря на анонс всех моделей линейки Meteor Lake в этом году, Core Ultra 9 185H можно будет приобрести лишь в следующем году.