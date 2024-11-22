Geekbench раскрыл раньше времени неанонсированный процессор AMD с 3 большими и 3 малыми ядрами

Опубликовано 22 ноября 2024, 07:081 мин.
Geekbench раскрыл раньше времени неанонсированный процессор AMD с 3 большими и 3 малыми ядрамиПрезентацию ждем в начале 2025 года
В базе данных Geekbench обнаружили утечку инженерного образца процессора AMD под кодовым названием Krackan.
Он был протестирован на платформе KoratPlus-KRK от Asus, которая представляет собой референсное решение для внутренних тестов. Этот процессор оснащён 3 большими ядрами Zen5 и 3 малыми Zen5c, что подтверждает схему конфигурации 3+3.
Krackan является частью линейки Ryzen AI 300 и дебютирует в двух версиях: Ryzen AI 7 350 с 8 ядрами и Ryzen AI 5 340 с 6 ядрами.
Последний показал базовую частоту 2.0 ГГц и буст до 4.0 ГГц. Также процессор включает нейропроцессор AMD XDNA2, который обещает до 50 TOPS вычислительной мощности.
AMD подтвердила, что серия Ryzen AI 300 выйдет в начале 2025 года, возможно, на CES.
В дальнейшем линейка Krackan может получить обновление и стать частью бюджетных решений Ryzen AI 400 к 2026 году.