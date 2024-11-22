Geekbench раскрыл раньше времени неанонсированный процессор AMD с 3 большими и 3 малыми ядрами

Он был протестирован на платформе KoratPlus-KRK от Asus, которая представляет собой референсное решение для внутренних тестов. Этот процессор оснащён 3 большими ядрами Zen5 и 3 малыми Zen5c, что подтверждает схему конфигурации 3+3.

Krackan является частью линейки Ryzen AI 300 и дебютирует в двух версиях: Ryzen AI 7 350 с 8 ядрами и Ryzen AI 5 340 с 6 ядрами.

Последний показал базовую частоту 2.0 ГГц и буст до 4.0 ГГц. Также процессор включает нейропроцессор AMD XDNA2, который обещает до 50 TOPS вычислительной мощности.

AMD подтвердила, что серия Ryzen AI 300 выйдет в начале 2025 года, возможно, на CES.

В дальнейшем линейка Krackan может получить обновление и стать частью бюджетных решений Ryzen AI 400 к 2026 году.