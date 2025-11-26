Geekbench раскрыл впечатляющую производительность Intel Core Ultra 9 386H

В Geekbench 6.5 новинка набрала 2845 баллов в одноядерном тесте, что превосходит результаты Ryzen AI MAX+ 395 (2786) и мобильного Core i9‑14900HX (2663). В многоядерном режиме новинка получила 15 407 баллов — примерно на 16% выше, чем у Ryzen AI 9 HX 370, и на 50% быстрее, чем будущие чипы Lunar Lake.

Утверждается, что образец установлен в игровой ноутбук Acer Predator Helios; официальный анонс которого ожидается на CES 2026. В будущем нас также может жать модель Core Ultra 9 388H.