GeForce RTX 5090 DD заменит запрещённую RTX 5090 D в Китае

Она придёт на смену ранее представленной RTX 5090 D, производство и поставки которой уже были прекращены.

По данным инсайдеров, RTX 5090 DD сохранит базу из 21 760 ядер CUDA, как и у оригинальной RTX 5090, но объём видеопамяти сократят с 32 до 24 ГБ GDDR7, а ширину шины — с 512 до 384 бит.

Несмотря на это, общая пропускная способность останется прежней — 1,79 ТБ/с. TDP также не изменится и составит 575 Вт.

Ранее сообщалось, что карта будет основана на чипе GB202-240 и получит новую печатную плату PG145 SKU 40. Это отличает её от RTX 5090 D (GB202-250) и глобальной RTX 5090 (GB202-300).

По производительности ожидается падение на 20–30%, но при этом и цена будет ниже — около $1500 против $1999 за оригинал. Релиз в Китае ожидается в ближайшие недели.