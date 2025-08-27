GeForce RTX 5090 возглавила рейтинг топ-100 видеокарт по версии ComputerBase

Опубликовано 27 августа 2025, 07:291 мин.
GeForce RTX 5090 возглавила рейтинг топ-100 видеокарт по версии ComputerBaseИнтересная вышла подборка
RTX 5090 официально стала лидером рейтинга топ-100 видеокарт по версии ComputerBase.
Немецкий ресурс сравнил более сотни моделей, вышедших с 2018 по 2025 год, в бенчмарках 3DMark Time Spy и Steel Nomad. В обоих тестах первая четверка идентична: первое место заняла RTX 5090, за ней расположились RTX 4090, RTX 5080 и Radeon RX 9070 XT.
Дальше начинаются различия. В Steel Nomad пятую строчку заняла RTX 4080 SUPER, а в Time Spy — Radeon RX 7900 XTX. В десятке также отметились RTX 4080, RTX 5070 Ti и другие карты из актуальных поколений.
Среди свежих релизов GeForce RTX 5050 оказалась на 47 месте, её производительность близка к RTX 2070 SUPER и Radeon RX 6650 XT.
Radeon RX 9060 XT 8 ГБ показала более высокий результат: 28 место в Time Spy и 28–27 позиции в зависимости от теста, сопоставимо с RTX 5060 Ti 8 ГБ.