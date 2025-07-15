Геймер собрал почти бесшумную RTX 5080 на базе вентиляторов Noctua

Геймер собрал почти бесшумную RTX 5080 на базе вентиляторов NoctuaЖдем официальный релиз подобного карты в конце года
Благодаря этому моддингу температура видеокарты не поднимается выше 74°C при разгоне до 3150 МГц и энергопотреблении 400 Вт.
При этом уровень шума минимален: aartr слышит только лёгкий писк дросселей во время игр. Даже при минимальной скорости штатные вентиляторы оставались заметно громче.
Кожух карты удалось снять, не демонтируя радиатор — для этого достаточно открутить один винт в каждом углу. Все вентиляторы подключены к одному разъёму через кастомный кабель, который aartr собрал с помощью набора с Amazon.
Крепление для вентиляторов напечатано на 3D-принтере — чертежи доступны в открытом доступе. Желающие повторить мод могут скачать необходимые файлы с сайта Printables. К слову, Asus уже готовит официальную RTX 5080 Noctua Edition — выход ожидается до конца 2025 года.