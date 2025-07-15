Геймер собрал почти бесшумную RTX 5080 на базе вентиляторов Noctua

Кожух карты удалось снять, не демонтируя радиатор — для этого достаточно открутить один винт в каждом углу. Все вентиляторы подключены к одному разъёму через кастомный кабель, который aartr собрал с помощью набора с Amazon.

Крепление для вентиляторов напечатано на 3D-принтере — чертежи доступны в открытом доступе. Желающие повторить мод могут скачать необходимые файлы с сайта Printables. К слову, Asus уже готовит официальную RTX 5080 Noctua Edition — выход ожидается до конца 2025 года.