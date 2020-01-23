Компьютеры
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Германия будет платить Microsoft за продолжение поддержки Windows 7
В 2020 году размер оплаты составит 800 тыс евро
Еще 14 января 2020 года Microsoft официально прекратила поддержку легендарной операционной системы Windows 7. Что интересно, компания никогда не скрывала того факта, что для отдельных клиентов поддержка продолжится и после этой даты, правда за подобную “привилегию” придется заплатить кругленькую сумму. Которая, по всей видимости, устроила власти Германии, раз у Федерального правительства страны осталось около 33 тыс компьютеров, не обновившихся до последней версии Windows.
По крайней мере об этом заявляют анонимные источники, приближенные к представителям власти европейского государства. По итогу, если подсчитать стоимость поддержки всех тех компьютеров, что работают под управлением Windows 7, то за год “набегает” сумма в 887 тыс долларов или 800 тыс евро. Что интересно, по словам представителей Microsoft, каждый год цена за дополнительную поддержку будет только повышаться: в 2021 году цена вырастет до 50 долларов, а в 2022 году уже до 100 долларов!
Напомним, что производитель самой распространенной настольной операционной системы в мире неоднократно заявлял о скором прекращении поддержки Windows 7, предлагая как обычным, так и корпоративным пользователям перейти на более актуальную Windows 10.