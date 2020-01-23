Германия будет платить Microsoft за продолжение поддержки Windows 7

По крайней мере об этом заявляют анонимные источники, приближенные к представителям власти европейского государства. По итогу, если подсчитать стоимость поддержки всех тех компьютеров, что работают под управлением Windows 7, то за год “набегает” сумма в 887 тыс долларов или 800 тыс евро. Что интересно, по словам представителей Microsoft, каждый год цена за дополнительную поддержку будет только повышаться: в 2021 году цена вырастет до 50 долларов, а в 2022 году уже до 100 долларов!

Напомним, что производитель самой распространенной настольной операционной системы в мире неоднократно заявлял о скором прекращении поддержки Windows 7, предлагая как обычным, так и корпоративным пользователям перейти на более актуальную Windows 10.