GIGABYTE будет продавать свои варианты RTX 5080 и за $1399

На данный момент BestBuy — единственный ритейлер в США, где можно будет купить Founders Edition и модели GIGABYTE. При этом только WindForce OC SFF останется в рамках MSRP, остальные версии будут дороже.

Официальные цены подтвердятся 30 января, после снятия эмбарго на обзоры нестандартных карт.