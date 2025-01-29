Компьютеры
Опубликовано 29 января 2025, 07:08
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GIGABYTE будет продавать свои варианты RTX 5080 и за $1399

Но будет вариант и дешевле
Компания GIGABYTE раскрыла стоимость своих видеокарт RTX 5080.
GIGABYTE будет продавать свои варианты RTX 5080 и за $1399
© VideoCardz.com

Базовая модель WindForce OC SFF и Founders Edition от NVIDIA сохранят рекомендованную цену в $999. Однако за улучшенные версии придется доплатить:

  • Gaming OC — $1199;
  • AERO SFF — $1249;
  • AORUS MASTER и XTREME WATERFORCE — до $1399.

Самая дорогая модель, XTREME WATERFORCE с системой жидкостного охлаждения, обещает повышенную производительность, но потребует значительной надбавки к цене.

GIGABYTE будет продавать свои варианты RTX 5080 и за $1399
© VideoCardz.com

На данный момент BestBuy — единственный ритейлер в США, где можно будет купить Founders Edition и модели GIGABYTE. При этом только WindForce OC SFF останется в рамках MSRP, остальные версии будут дороже.

Официальные цены подтвердятся 30 января, после снятия эмбарго на обзоры нестандартных карт.

Источник:VideoCardz.com
Автор:Булат Кармак
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