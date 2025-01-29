GIGABYTE будет продавать свои варианты RTX 5080 и за $1399

Опубликовано 29 января 2025, 07:081 мин.
GIGABYTE будет продавать свои варианты RTX 5080 и за $1399Но будет вариант и дешевле
Компания GIGABYTE раскрыла стоимость своих видеокарт RTX 5080.
Базовая модель WindForce OC SFF и Founders Edition от NVIDIA сохранят рекомендованную цену в $999. Однако за улучшенные версии придется доплатить:
- Gaming OC — $1199;
- AERO SFF — $1249;
- AORUS MASTER и XTREME WATERFORCE — до $1399.
Самая дорогая модель, XTREME WATERFORCE с системой жидкостного охлаждения, обещает повышенную производительность, но потребует значительной надбавки к цене.
На данный момент BestBuy — единственный ритейлер в США, где можно будет купить Founders Edition и модели GIGABYTE. При этом только WindForce OC SFF останется в рамках MSRP, остальные версии будут дороже.
Официальные цены подтвердятся 30 января, после снятия эмбарго на обзоры нестандартных карт.