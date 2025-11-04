Gigabyte побила мировой рекорд скорости DDR5 — память разогнали до 13 034 МТ/с

Рекорд был зафиксирован на материнской плате Gigabyte Z890 AORUS Tachyon ICE, специально созданной для экстремальных оверклокеров.

В тестовой сборке использовался процессор Intel Core Ultra 9 285K (с отключенными E-ядрами) и один модуль ADATA XPG Lancer RGB DDR5 емкостью 24 ГБ. Чтобы добиться рекордных частот, HiCookie применил жидкий азот (LN2) для охлаждения процессора и памяти.

Модуль был разогнан до 6517,4 МГц (эффективно 13 034 МТ/с) при таймингах 68-127-127-127-2 — это более чем вдвое выше стандартных DDR5-6400 и в 2,7 раза быстрее начальных JEDEC DDR5-4800.