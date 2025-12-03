Gigabyte представила B860M DS3H Rev 2.0 — у бюджетной платы теперь VRM-охлаждение, как у более дорогих моделей

Это первое массовое решение серии с алюминированным стекающимся VRM-радиатором и медной тепловой трубкой. Раньше такой тип охлаждения использовался только в более дорогих моделях компании.

Плата построена на чипсете Intel B860 и получила 10-фазную подсистему питания с разъемами 24-pin ATX и 8-pin EPS. Поддерживается разгон памяти вплоть до DDR5-9066, что выводит модель на уровень многих решений среднего класса.

По части расширения здесь есть слот PCIe 5.0 x16 и три дополнительных PCIe 4.0 x1 формата x16. Для хранения предусмотрены два M.2: один напрямую подключен к процессору по PCIe 5.0 x4, второй — к чипсету по PCIe 4.0 x4.

Набор интерфейсов включает два DisplayPort, HDMI, передний USB-C 10 Гбит/с, еще один 10-гигабитный USB на задней панели и четыре USB 5 Гбит/с. Плата оснащена Wi-Fi 6E (Intel AX211), Bluetooth 5.3, 2.5GbE и аудиокодеком Realtek ALC897.