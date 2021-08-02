GIGABYTE представила блок питания с огромным цветным дисплеем

Компьютеры
Сегодня в 12:28
GIGABYTE представила блок питания с огромным цветным дисплеемЕсть даже сертификация 80+ Platinum
Уже около года компьютерное «железо» больше напоминает экспонаты в музее, нежели что-то повседневное. Оно вроде как и существует, но прикоснуться к нему практически невозможно. В первую очередь из-за высокого ценника.
И вот, стало известно, что компания GIGABYTE представила собственное «произведение искусства» — блок питания мощностью 1,2 кВт под названием AORUS P1200W 80+. Отличительными особенностями новинки, как пишет Wccftech, стали сертификация по стандарту 80+ Platinum, возможность самостоятельной очистки вентилятора, компактность.
Но куда более интересным является огромный цветной дисплей прямо на корпусе блока питания. Он способен выводить не только сугубо техническую информацию (например, о текущем уровне энергопотребления и температуре), но также и мультимедийную. К последнему типу относятся текст, изображения и даже видеоролик.
На данный момент нет точной информации ни о цене новинки, ни о том, когда она поступит в продажу.