GIGABYTE представила блок питания с огромным цветным дисплеем

Но куда более интересным является огромный цветной дисплей прямо на корпусе блока питания. Он способен выводить не только сугубо техническую информацию (например, о текущем уровне энергопотребления и температуре), но также и мультимедийную. К последнему типу относятся текст, изображения и даже видеоролик.