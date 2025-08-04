Gigabyte случайно включила PCIe 5.0 на материнках B650 — и быстро все отключила через BIOS

Пользователи заметили, что модели B650 без индекса «E» способны работать на скорости PCIe 5.0, что подтверждали тесты с современными видеокартами. Позже выяснилось, что прошивка BIOS 1203E откатывает поддержку обратно к PCIe 4.0.

Ситуация вызвала интерес, так как платы B650 физически схожи с более дорогими B650E, и технически могут поддерживать более высокие скорости.

AMD официально не подтверждала совместимость, но Gigabyte, возможно, нечаянно включила её по умолчанию, что могло не понравиться AMD.

Хотя разница между PCIe 4.0 и 5.0 минимальна для большинства видеокарт, модели начального уровня вроде RTX 5060 могут терять до 10% производительности при работе на PCIe 4.0 x8.

Уменьшенное количество линий и сниженная пропускная способность заметно сказываются на итоговой мощности.