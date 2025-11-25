GigaDevice начнет массовый выпуск LPDDR4X в 2026 году и уже работает над LPDDR5

Параллельно компания начала планирование разработки малобъемных LPDDR5, но перехода на DDR5 в линейке обычной памяти пока не планирует.

Спрос в нишевом сегменте DRAM, по оценке GigaDevice, будет оставаться высоким: рост цен продолжится в конце 2025 года и в начале 2026-го, а затем стабилизируется на повышенном уровне до конца года.

NOR Flash уже дорожает — поставки ограничены, а рынок остается напряженным. Цены на такие чипы растут умеренно, но устойчиво.

Компания также отметила рост стоимости 2D SLC NAND. Причина — снижение поставок со стороны зарубежных производителей, которые смещают фокус на приоритетные направления и сокращают выпуск бюджетных флеш-решений.

На этом фоне спрос переключается на GigaDevice, что толкает цены вверх.