GigaDevice начнет массовый выпуск LPDDR4X в 2026 году и уже работает над LPDDR5
Китайская компания GigaDevice сообщила на отчётной встрече за III квартал 2025 года, что в 2026-м запустит массовое производство собственных микросхем LPDDR4X.
Параллельно компания начала планирование разработки малобъемных LPDDR5, но перехода на DDR5 в линейке обычной памяти пока не планирует.
Спрос в нишевом сегменте DRAM, по оценке GigaDevice, будет оставаться высоким: рост цен продолжится в конце 2025 года и в начале 2026-го, а затем стабилизируется на повышенном уровне до конца года.
NOR Flash уже дорожает — поставки ограничены, а рынок остается напряженным. Цены на такие чипы растут умеренно, но устойчиво.
Компания также отметила рост стоимости 2D SLC NAND. Причина — снижение поставок со стороны зарубежных производителей, которые смещают фокус на приоритетные направления и сокращают выпуск бюджетных флеш-решений.
На этом фоне спрос переключается на GigaDevice, что толкает цены вверх.