Глава AMD назвала месяц выхода видеокарт Radeon 9070

На квартальном отчете за Q4 2024 глава компании подчеркнула, что запуск состоится полноценно, а не в формате предзаказов.

AMD нацелена на массовый сегмент энтузиастов, а не на флагманский рынок. Карты получат улучшенную трассировку лучей и ИИ-ускорение для 4K-гейминга.

Ранее появились слухи, что AMD может провести презентацию серии 9070 в конце февраля. Теперь эта информация частично подтверждена, но модели 9060 в разговоре не упоминались.

Отметим, что чуть ранее появилась информация о релизе NVIDIA RTX 5070 Ti 20 февраля, а следом за этой моделью и RTX 5070.

AMD, в свою очередь, уже назвала цены на свои видеокарты — $749 и $549. Это сопоставимо с конкурентными моделями от NVIDIA.