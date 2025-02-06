Глава AMD назвала месяц выхода видеокарт Radeon 9070

Опубликовано 06 февраля 2025, 07:011 мин.
Глава AMD назвала месяц выхода видеокарт Radeon 9070Да чего интригу тянуть — случится это уже в марте
Генеральный директор AMD Лиза Су подтвердила, что серия видеокарт Radeon 9070 поступит в продажу в начале марта.
На квартальном отчете за Q4 2024 глава компании подчеркнула, что запуск состоится полноценно, а не в формате предзаказов.
AMD нацелена на массовый сегмент энтузиастов, а не на флагманский рынок. Карты получат улучшенную трассировку лучей и ИИ-ускорение для 4K-гейминга.
Ранее появились слухи, что AMD может провести презентацию серии 9070 в конце февраля. Теперь эта информация частично подтверждена, но модели 9060 в разговоре не упоминались.
Отметим, что чуть ранее появилась информация о релизе NVIDIA RTX 5070 Ti 20 февраля, а следом за этой моделью и RTX 5070.
AMD, в свою очередь, уже назвала цены на свои видеокарты — $749 и $549. Это сопоставимо с конкурентными моделями от NVIDIA.