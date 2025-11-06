Глава AMD подтвердила релиз 2-нм чипов Zen 6 в 2026 году

Об этом она заявила во время отчёта о рекордных финансовых результатах компании за третий квартал 2025 года. По словам Су, образцы Venice уже находятся в лабораториях и демонстрируют существенный прирост производительности и энергоэффективности по сравнению с Zen 5.

Чипы производятся по техпроцессу TSMC N2 и станут основой новых дата-центровых решений, включая серверные платформы Helios и ускорители Instinct MI400 с HBM4-памятью.

MI400 предложит до 40 PFLOPS производительности и 432 ГБ HBM4 с пропускной способностью 19,6 ТБ/с. Эти GPU будут конкурировать с будущей платформой NVIDIA Rubin и уже выбраны для национального суперкомпьютера Discovery Минэнерго США.

В потребительском сегменте AMD планирует представить Ryzen на Zen 6 во II половине 2026 года.