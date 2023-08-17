Глава AMD Radeon заявил об анонсе новых видеокарт уже на следующей неделе

Хотя Херкельман не предоставил конкретных деталей о новинках, он подчеркнул их важность. Среди ожидаемых девайсов по крайней мере две новые настольные видеокарты Radeon: RX 7800 XT и RX 7700 XT.

Эти предположения подкрепляются утечкой информации от PowerColor, которая ранее раскрыла характеристики одной из этих моделей.

На данный момент серия видеокарт AMD Radeon RX 7000 включает в себя четыре различных решения. Однако среди геймеров растёт спрос на более доступные среднебюджетные варианты от AMD, особенно учитывая запуск серии RTX 4070 и RTX 4060 от NVIDIA.

Напомним, что мероприятие AMD запланировано на 25 августа.