Глава AMD Radeon заявил об анонсе новых видеокарт уже на следующей неделе

Глава AMD Radeon заявил об анонсе новых видеокарт уже на следующей неделеНаконец-то мы дождались
Глава AMD Radeon, Скотт Херкельман, подтвердил, что компания объявит о выпуске новых продуктов на выставке Gamescom на следующей неделе.
Хотя Херкельман не предоставил конкретных деталей о новинках, он подчеркнул их важность. Среди ожидаемых девайсов по крайней мере две новые настольные видеокарты Radeon: RX 7800 XT и RX 7700 XT.
Эти предположения подкрепляются утечкой информации от PowerColor, которая ранее раскрыла характеристики одной из этих моделей.
На данный момент серия видеокарт AMD Radeon RX 7000 включает в себя четыре различных решения. Однако среди геймеров растёт спрос на более доступные среднебюджетные варианты от AMD, особенно учитывая запуск серии RTX 4070 и RTX 4060 от NVIDIA.
Напомним, что мероприятие AMD запланировано на 25 августа.